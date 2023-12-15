Подмосковье 15 декабря 2023, 14:01 Музеи и театры Подмосковья представили предновогоднюю афишу Министерство культуры и туризма МО

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Государственные музеи и театры Московской области презентовали предновогоднюю афишу мероприятий на вторую половину декабря 2023 года для участников программы «Пушкинская карта». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

С 20 декабря в Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Маковские. Константин и Владимир» с 87 работами из Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и других. В Звенигородском музее продолжает работу экспозиция «Вокруг Левитана».

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«Музей-заповедник Чехова „Мелихово“ приглашает участников программы „Пушкинская карта“ 17 декабря на спектакль Мелиховского театра „Черная курица, или Подземные жители“, а артисты Московского областного государственного театра кукол 27 и 28 декабря ждут гостей на постановку „Чудеса рядом“», — уточнили в ведомстве.

В историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 24 декабря покажут мюзикл «Сказочник большой страны». Перед зрителями выступит Большой детский хор имени Попова.

В Ногинске Московский областной театр драмы и комедии поучаствует в открытии с 24 декабря резиденции Деда Мороза, праздничных елках и покажет спектакль «Тайна платяного шкафа». Московская областная филармония 23 декабря презентует премьеру театрализованного представления по мотивам сказки «Царевна-Лягушка». Его можно будет увидеть в Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева в Пушкино.

С 15 декабря в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» организовали новогоднюю выставку «Щелкунчик. Большая история», в музее-заповеднике «Зарайский кремль» — экспозицию «Моя родная провинция».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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