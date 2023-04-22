Подмосковье 22 апреля 2023, 16:06 Мусульмане из Мытищ отметили праздник разговения

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Ураза-байрам знаменует окончание священного поста Рамадана. На протяжении восьми лет большинство мусульман из Мытищ выходят молиться прямо на улицу. Верующие начали занимать места еще в пять утра. На утреннюю молитву собрались почти 20 тысяч верующих.

В разных городах миллионы россиян сегодня точно так же собираются на утреннюю молитву, и везде с точностью до секунды мусульмане опускаются под звуки молитвы. Сначала имам округа произносит речь и призывает верующих просить Бога о мире во всем мире.

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«Всевышний призывает в своих молитвах в первую очередь к миру. Чтобы был мир во всем мире. Чтобы не было межнациональных и межконфессиональных конфликтов», — сообщил имам хатыб Мытищ Руслан Сабиров.

Сразу после молитвы у мусульман следует обед с семьями, где они просят друг у друга прощения, дарят подарки, а также ходят в гости.

«В гости ходить будем, к друзьям, родственникам, знакомым. Поздравлять друг друга так будем», — рассказал прихожанин Дамир.

Ураза-байрам — одни из важных дней в жизни каждого мусульманина. Это продолжается уже полторы тысячи лет со времен пророка Мухаммеда.

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