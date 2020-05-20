Мусульмане и христиане объединились, чтобы противостоять общей беде

Источник фото: телеканал «360»

Для Пушкино такой союз — не редкость. Две общины и раньше занимались совместной благотворительностью. Отремонтировали совместно интернат, да и эта раздача продуктов семьям с детьми-инвалидами проводится в 6-й раз.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы оказались закрытыми дома, но наше сердце открытое, и если нас кто-то зовет — мы идем, и те, кто идет за нами — на них можно положиться, как говорил и мой дедушка и многие, с ними можно идти в разведку», — говорит протоиерей, настоятель Никольского храма в пос. Правдинский Кирилл Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

В разведку идти, конечно, не надо, а вот закупить и переупаковать — тут нужны руки. В прошлый раз в наборах были продукты впрок — крупы, макароны. В этот раз решили подарками не только поддержать, но и порадовать.

Источник фото: телеканал «360»

«В сегодняшних продуктовых наборах сделан упор на сладости, потому что деткам, как вы понимаете, лучше сладости, поэтому здесь и чак-чак, и печенье, и курабье, и хворост, все, что необходимо для деток», — рассказала руководитель центра «Виктория» Эльвира Вишневская.

Источник фото: телеканал «360»

Вообще эти два месяца, по словам духовных отцов, показали истинную сторону многих людей. И что отрадно: те, кто максимально дистанцировался раньше, сегодня приходят на помощь.

Источник фото: телеканал «360»

«Я заметил, что в это, такое непростое время, люди как-то сплотились, объединились, стали лучше друг друга чувствовать, стали больше помогать друг другу, сочувствовать друг другу. И это прекрасно», — сказал председатель, имам-хатыб общины мусульман г. о. Пушкино Рамиль Фасхудинов.

Источник фото: телеканал «360»

На этом прихожане разных конфессий останавливаться не намерены. Создание продуктовых подарков продолжится.