Мусульман Химок поздравили с Ураза-байрамом

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам. Этот праздник знаменует завершение поста, длящегося в течение священного месяца Рамадан.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил мусульман с этим праздником.

«Мы с глубоким уважением относимся к мусульманской культуре и традициям, для нас этот праздник также стал близким и дорогим. Тысячи верующих сегодня присоединились к коллективной молитве в честь Ураза-байрама в нашем округе», — отметил Волошин.

В олимпийском учебно-спортивном комплексе «Планерная» собрались более 6200 человек, чтобы вместе отметить окончание поста и совершить праздничный намаз.

Источник фото: телеканал «360»

Ураза-байрам — один из двух главных праздников исламского календаря. Верующие поздравляют друг друга, в день праздника и накануне собирается милостыня, чтобы абсолютно все, даже люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могли отпраздновать окончание поста за праздничным столом с яствами.

Мусульманская община в Химках сохраняет традиционные духовные ценности и принимает активное участие в общественной жизни города.