Мусоровоз столкнулся с тепловозом на переезде в Жуковском

Водитель мусоровоза врезался в электровоз на железнодорожном переезде в Жуковском. В распоряжении «360» появились фотографии с места происшествия.

Очевидец рассказал, что водитель машины пытался проехать вперед, когда все стояли, но, услышав гудок, увидел поезд. Решив не рисковать, водитель начал сдавать назад, однако там его уже подпирала очередь из других автомобилей. После этого электровоз ударил машину.

Как можно заметить на кадрах с места происшествия, в результате аварии образовалась небольшая пробка.

В администрации городского округа Жуковский сообщили, что в результате ДТП был причинен незначительный материальный ущерб. Обошлось без пострадавших.

«Во время движения тепловоза на светофоре загорелся запрещающий сигнал. Водитель мусоровоза, не справившись с управлением, не успел остановить транспортное средство вовремя, врезавшись в тепловоз», — сообщила «360» руководитель пресс-службы администрации Жуковского Юлия Сошкина.

В ночь на среду в Малоярославецком районе Калужской области в результате аварии на трассе М-3 фура перекрыла обе полосы движения в Москву. Водитель грузовика не справился с управлением на заснеженной дороге, фура опрокинулась, перегородив проезд. В результате образовалась пробка, произошло столкновение еще четырех автомобилей, водители которых не успели вовремя затормозить. Водитель фуры был доставлен в больницу.