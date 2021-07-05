Мусоропроводы в подмосковных домах заменят на колясочные
Жители Подмосковья высказались за переоборудование мусоросборных камер в многоэтажках под колясочные. Голосование проходило в июне на портале «Добродел».
«70% высказались за то, чтобы закрыть мусоропроводы, оборудовав на их месте другие помещения, например, площадки для колясок», — заявил замминистра ЖКХ региона Алексей Пятанов.
Всего, по данным Министерства, в Московской области находится порядка 11 тысяч домов с мусоропроводами, сообщила «Российская газета».
С 2021 года подмосковные застройщики должны проектировать в новых домах отдельные помещения для хранения колясок и велосипедов. Также новый закон позволяет переоборудовать помещения общего пользования в многоэтажках.
И предусматривает установку видеодомофонов с возможностью их подключения к системе «Безопасный регион».
В ближайшее время в домах, где большинство жителей захотели избавиться от мусоропроводов, проведут общие собрания жильцов. На них жители проголосуют за демонтаж мусоропровода и переоборудование мусоросборной камеры в колясочную.