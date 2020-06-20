Мусорный полигон закрыли в подмосковной Шатуре

Полигон в Шатуре окончательно прекратил свою работу. Это 29-й закрытый в Подмосковье полигон. К большой радости местных жителей — ведь их дома расположены настолько близко, что их видно с этой гигантской свалки.

Жители Шатуры давно просили закрыть полигон. Чтобы понять, насколько важным событием стало закрытие этого полигона, нужно выслушать горожан. В лес за ягодами не сходить — сокрушаются они. Кроме того, мусоровозы испортили горожанам дорогу.

Естественно, когда ветер — запах идет на все эти улицы. Мы страдали, страдает наше здоровье Ольга Маховая жительница Шатуры.

Бетонные блоки преграждают въезд на полигон, а местные жители все никак не могут поверить в то, что победа на их стороне.

«Очень много было разговоров, что полигон будет работать до 2022 года. Для нас стало неожиданностью, что в этом году решением губернатора его решено было закрыть», — рассказала «360» Елена Калгина.

Сюда уже попадали отходы из других городских округов. У нас же с приходом нашего губернатора в области идет постоянное закрытие свалок. Поэтому с 2018 года нагрузка на наш полигон возросла. Алексей Артюхин глава городского округа Шатура.

Закрытие полигона стало возможным благодаря тому, что в Подмосковье появляются современные комплексы по переработке отходов. В Московской области их уже восемь. Весь мусор теперь будут возить не сюда, а на переработку в Рошаль.

«Наша задача — чтобы через пару лет здесь просто был красивый зеленый холмик, на котором растут деревья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушкин.

Конечно, впереди масштабная работа по рекультивации полигона.

Что такое рекультивация? Это соблюдение всех экологических норм. Работа по закрытию тела полигона. Через год здесь уже будет совсем другая картина. Мы не увидим тех отходов, которые сейчас здесь наблюдаем Антон Велиховский министр ЖКХ Московской области.

В Подмосковье было 39 мусорных полигонов старого советского образца. Из них 29 уже перестали работать. Остальные планируют закрыть до конца этого года.