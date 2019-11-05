Мусорный полигон в Шатуре начали рекультивировать. В 2020 году там будут очищать воду

В Шатуре стартовала рекультивация полигона твердых бытовых отходов. До мая 2020 года там построят станцию по очистке фильтрата. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На рекультивацию полигона ТБО в Шатуре в этом году выделили 141 миллион рублей, из них 115 миллионов рублей — из областного бюджета, 2 миллиона рублей — из муниципального бюджета, а еще 24 миллиона рублей — это средства, полученные ООО «Полигон Сервис Плюс» в качестве инвестиционной надбавки.

Рекультивация полигона будет проведена по стандартном проекту, который включает в себя несколько этапов: сбор и утилизация фильтрата, дегазация, создание мусоросортировочного комплекса, укрытие тела полигона.

Общая стоимость расходов на реализацию первого этапа рекультивации составит 215,6 миллиона рублей. Планируется, что на территории установят ЛЭП и трансформатор для собственных нужд полигона и системы удаления фильтрата, дегазации, возможного комплекса сортировки мусора, административно-бытового комплекса и гаража для транспорта.

Конденсационный коллектор будет возведен до начала 2020 года. Он представляет собой 650-метровую валовую канаву, которая выкладывается песком и щебнем, затем устанавливается труба, затем идет снова песок и щебень — то есть это дренажная канава, которая принимает вытекающую с полигона жидкость.

Коллектор установят не с лицевой стороны, смотрящей на город, а с другой, более низкой. Используемая в нем труба — полимерная, толщиной 400 миллиметров, с отверстиями. Она будет собирать в себя то, что попадает в дренажную канаву и по коллектору идет к сбору. Объем емкости для сбора фильтрата — 800 кубических метров. Это бассейн глубиной пять метров — закрытая сверху незамерзающая чаша. То есть собранный с тела полигона фильтрат будет попадать сначала в этот бассейн.

Затем будет установлена станция очистки фильтрата, которая преобразует воду, поступившую в бассейн, до состояния технически очищенной: это 600-кубовая емкость для воды и емкость объемом 100 кубических метров для гущи и грязи.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

«До нового года мы начнем строить коллектор, бассейн приема на 800 кубов, один из двух 100-кубовых приемников для гущи (в итоге их будет два) и один из двух 600-кубовых (их тоже должно быть два) бассейнов для сбора очищенной технической воды», — уточнил глава городского округа Шатура Андрей Келлер.

В следующем году работы продолжат и построят еще одну емкость — для сбора отстоя фильтрата объемом 100 кубометров. Также запланировано строительство еще одной емкости для сбора очищенной воды. Одновременно будет построен открытый пожарный бассейн с очищенной водой объемом 2 тысячи кубических метров. Шесть колодцев с наклонным бурением и специальные трубы-иглы длиной 50 метров будут собирать из тела полигона вырабатываемый им фильтрат.

Андрей Келлер пояснил, что 100-кубовой емкости для сбора фильтрата будет достаточно. «Станция будет перерабатывать в сутки 200 кубических метров фильтрата. Пиковая нагрузка — 10 кубометров в час. Емкости в 100 кубов для отстоя хватит на неделю работы. После заполнения отстоявшееся содержимое будет перевозится специальной машиной на очистные сооружения — на переработку бактериями».

По словам главы Шатуры, вторая часть станции сбора и очистки фильтрата будет построена до майских праздников. Проектом предусмотрено создание пассивной дегазации полигона, то есть факел на месте дегазации гореть не будет. В теле полигона пробурят скважину, и свалочный газ, проходя через систему очистки, будет выходить в трубу высотой до 35 метров, после чего рассеиваться за счет ветра.

Андрей Келлер упомянул, что сортировочный комплекс в Шатуре, возможно, строить не будут, хотя проектом он и предусмотрен. Окончательное решение об этом будет принято позже.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Жители Шатуры восприняли новость о рекультивации с осторожной радостью. Мусорная тема для муниципалитета очень болезненна в связи с постоянным курсированием мусоровозов со стороны Москвы и ощутимым запахом с полигона.

«Конечно, хотелось бы, чтобы свалка поскорее закрылась. Раньше, когда туда свозился только местный мусор, такого запаха не было. Надеемся, что ситуация улучшится очень скоро», — сказала местная жительница Антонина Лексикова.

Другая шатурянка, Елена Карпова, обеспокоена близостью мусорного полигона: «На помойке жить не хочется. И мусоровозов много стало, мусор с них сыплется по дороге. Мы же подмосковная Мещера, а тут — полигон, да еще такой вонючий! Нужно срочно что-то делать».

Глава округа Андрей Келлер сообщил, что решением комиссии по безопасности дорожного движения запрещено движение грузового транспорта в сторону полигона в период после 19 часов и до 7 утра. Такой дорожный знак уже установлен, и до перевозчиков информация доведена. Также в адрес подмосковного руководства направлена просьба об изменении маршрута движения мусоровозов из области в город Рошаль — чтобы он проходил не через территорию Шатуры, а в объезд по Егорьевскому шоссе.