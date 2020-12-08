Мусорный полигон «Сабурово» закрыли в подмосковном Щелкове

Старый полигон, на который свозили отходы, работал с 2003 года. Однако в Подмосковье взяли курс на закрытие таких свалок — из 39 убрали уже 35.

Оставшиеся полигоны ликвидируют до конца декабря. На смену приходят безопасные комплексы переработки отходов. Вскоре к их числу прибавятся КПО «Храброво» и «Тимохово».

Губернатор дал поручение до конца текущего года в Московской области закрыть полигоны со старой схемой захоронения. Сейчас закрыт очередной полигон, который с сегодняшнего дня больше не будет принимать отходы Антон Велиховский.

Теперь мусор, ранее поступавший на полигон Щелкова, направят на КПО «Север». Здесь его ждет переработка — частично отходы станут вторсырьем, которое используют для производства новой продукции.

В Московской области запустили уже восемь КПО. Всего их будет 11, там применят передовые технологии, помогающие решить проблемы со свалками. Когда-то отходы по старинке хранились в земле, а теперь в регионе внедряют новейшие практики для того, чтобы избежать этого. Подмосковье уже назвали лидером России по темпам мусорной реформы.