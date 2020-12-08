facebook_pixel
    08 декабря 2020, 17:06

    Мусорный полигон «Сабурово» закрыли в подмосковном Щелкове

    Анастасия Аброськина, Дария Сенникова, Ксения Чернухина

    В Подмосковье закрыли уже 35-й мусорный полигон. Им стала площадка «Сабурово», расположенная в Щелкове. Это сделали по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Место сбора твердых коммунальных отходов закрыли при участии местных жителей и министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

    Старый полигон, на который свозили отходы, работал с 2003 года. Однако в Подмосковье взяли курс на закрытие таких свалок — из 39 убрали уже 35.

    Оставшиеся полигоны ликвидируют до конца декабря. На смену приходят безопасные комплексы переработки отходов. Вскоре к их числу прибавятся КПО «Храброво» и «Тимохово».

    Мусорный полигон «Сабурово» закрыли в подмосковном Щелкове | Изображение 1

    Губернатор дал поручение до конца текущего года в Московской области закрыть полигоны со старой схемой захоронения. Сейчас закрыт очередной полигон, который с сегодняшнего дня больше не будет принимать отходы

    Антон Велиховский.

    Теперь мусор, ранее поступавший на полигон Щелкова, направят на КПО «Север». Здесь его ждет переработка — частично отходы станут вторсырьем, которое используют для производства новой продукции.

    Мусорный полигон «Сабурово» закрыли в подмосковном Щелкове | Изображение 2

    В Московской области запустили уже восемь КПО. Всего их будет 11, там применят передовые технологии, помогающие решить проблемы со свалками. Когда-то отходы по старинке хранились в земле, а теперь в регионе внедряют новейшие практики для того, чтобы избежать этого. Подмосковье уже назвали лидером России по темпам мусорной реформы.