Мусорный полигон «Малая Дубна» закрыли в Орехово-Зуеве
В Подмосковье закрыли 37-й мусорный полигон. «Малая Дубна» доставляла неудобства жителям Орехово-Зуева, но больше отходов и неприятного запаха в округе не будет.
По поручению губернатора региона Андрея Воробьева до конца 2020 года в Подмосковье не останется ни одного мусорного полигона.
«Мы выходим на финишную прямую по закрытию мусорных свалок, к концу года в регионе не останется ни одного полигона», — заявил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства региона.
Он отметил, что все отходы, которые привозили на полигон «Малая Дубна», теперь будут отправлять на комплекс по переработке «Тимохово». Там мусор будут сортировать, а органику обезвреживать.
«Пусконаладочные работы под нагрузкой на этом новом комплексе по обращению с отходами пройдут уже на следующей неделе», — уточнил министр.
Полигон «Малая Дубна» открыли в 1958 году. Отходы привозили сюда 62 года. После закрытия свалки экологи разработают проект рекультивации.
В закрытии ТКО «Малая Дубна» приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин, жители и экологические активисты.
Ранее в Подмосковье закрыли полигон «Ядрово» под Волоколамском. На закрытии лично присутствовал губернатор.
Закрыть свалки в Московской области удалось благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов.
Сейчас в регионе работает девять комплексов по переработке отходов. Всего их будет 11. Также в Московской области построят четыре завода по термической утилизации отходов.
Подмосковье назвали лидером реформирования системы обращения с отходами. Регион стал лучшим вместе с Татарстаном, Мордовией, а также Саратовской, Ивановской, Тюменской и Нижегородской областями.