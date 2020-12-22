Мусорный полигон «Малая Дубна» закрыли в Орехово-Зуеве

В подмосковном Орехово-Зуеве закрыли мусорный полигон «Малая Дубна». Он был одним из последних в регионе. До конца года в Московской области не останется ни одной городской свалки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

В Подмосковье закрыли 37-й мусорный полигон. «Малая Дубна» доставляла неудобства жителям Орехово-Зуева, но больше отходов и неприятного запаха в округе не будет.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева до конца 2020 года в Подмосковье не останется ни одного мусорного полигона.

«Мы выходим на финишную прямую по закрытию мусорных свалок, к концу года в регионе не останется ни одного полигона», — заявил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства региона.

Он отметил, что все отходы, которые привозили на полигон «Малая Дубна», теперь будут отправлять на комплекс по переработке «Тимохово». Там мусор будут сортировать, а органику обезвреживать.

«Пусконаладочные работы под нагрузкой на этом новом комплексе по обращению с отходами пройдут уже на следующей неделе», — уточнил министр.

Полигон «Малая Дубна» открыли в 1958 году. Отходы привозили сюда 62 года. После закрытия свалки экологи разработают проект рекультивации.

В закрытии ТКО «Малая Дубна» приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин, жители и экологические активисты.

Ранее в Подмосковье закрыли полигон «Ядрово» под Волоколамском. На закрытии лично присутствовал губернатор.

Закрыть свалки в Московской области удалось благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов.

Сейчас в регионе работает девять комплексов по переработке отходов. Всего их будет 11. Также в Московской области построят четыре завода по термической утилизации отходов.

Подмосковье назвали лидером реформирования системы обращения с отходами. Регион стал лучшим вместе с Татарстаном, Мордовией, а также Саратовской, Ивановской, Тюменской и Нижегородской областями.