Мусорный полигон ликвидировали под Солнечногорском

Под Солнечногорском за 5 месяцев ликвидировали мусорный полигон. Компания, арендовавшая землю, по документам должна была сортировать отходы, а по факту утрамбовывала их слоями.

Пока общественники, экологи и чиновники боролись за территорию, нарушители успели собрать на участке свыше трех тысяч тонн отходов. Свалка получила печальный титул самой масштабной в округе.

«С 2017 года данный земельный участок арендовала компания „Эко-Прим“. Они завозили туда мусор с территории г. о. Солнечногорск, возможно, и из других округов. Вследствие долгих разбирательств, в течении трех лет, благодаря судебным приставам и решению суда удалось расторгнуть договор аренды», — сказал начальник Управления экологии и административно-технического надзора администрации г. о. Солнечногорск Семен Букреев.

В 2020 году проезд на участок грузовикам с мусором перекрыли. Для надежности поставили блоки и выкопали траншею. А еще через год нашлись инвесторы, которые готовы были реанимировать территорию. Свыше ста тысяч кубометров отходов вывозили пять месяцев и, наконец, вместо бутылок, пакетов и стройматериалов, можно наступить на землю.

Новые арендаторы участка планируют создать здесь логистический склад. А это будет способствовать развитию экономики округа и созданию новых рабочих мест.

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