Мусорный полигон «Ядрово» ликвидируют к 2023 году

Глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка, представители регионального МинЖКХ, инициативная группа жителей во главе с председателем совета депутатов Волоколамского округа Сергеем Шорниковым и представители подрядной организации посетили закрытый полигон твердых коммунальных отходов «Ядрово».

На последнем заседании штаба, который состоялся в апреле, было дано поручение допустить членов штаба на полигон в целях контроля за проводимыми там работами по рекультивации.

В рамках рекультивации полигона сейчас проводят устройство щебеночного основания для армогрунтовой стены. Кроме того, устанавливают фундамент под основание опор трубопроводов системы сбора фильтрата и формируют Северное тело полигона.

По результатам обхода комиссия подтвердила, что работы выполняются в строгом соответствии с дорожной картой. Это позволит в кратчайшие сроки ликвидировать этот объект накопленного вреда. Нарушений эксплуатации закрытого полигона ТКО «Ядрово» обнаружено не было.

«Работы на объекте, соблюдение графика работ и дорожной карты находятся на постоянном контроле Министерства. Рекультивация и дегазация „Ядрово“ будет завершена до 2023 года. Такие встречи планируется проводить на постоянной основе», — сообщили в региональном Министерстве ЖКХ.

Полигон ТКО «Ядрово» был закрыт в конце 2020 года. С тех пор объект не работал и не принимал отходы. Данный объект накопленного вреда включен в федеральную программу «Чистая страна», на его рекультивацию выделено более два миллиарда рублей.