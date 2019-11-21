Мусорный полигон «Дубна Левобережная» рекультивируют до конца года

Рекультивация полигона «Дубна Левобережная» подходит к финишу. Там укладывают третий слой полотна, закрывающего тело полигона.

Источник фото: телеканал «360»

Ход работ в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» проверили депутаты Мособлдумы. Александр Орлов и Марина Шевченко прибыли, когда подрядчик укладывал третий слой геосинтетики. Это полотно, которое закрывает тело полигона.

«Мы уже видим геотекстиль, уложенную синтетику. Это финишная прямая. И есть четкое понимание, что до конца года, в те сроки, которые заложены контрактом, работы будут выполнены качественно и в срок», — уточнил Александр Орлов, депутат Мособлдумы.

Подрядчик доложил, что после укрытия тела полигона защитным экраном на него будет насыпан слой суглинка (почва с глиной и песком).

«Завтра планируем производить засыпку суглинками, еще два слоя геосинтетических материалов, и будет засыпка полностью. Сначала суглинками, потом плодородным слоем», — объяснил Сергей Гостев, представитель компании-подрядчика.

Источник фото: телеканал «360»

Полигон требуется укрыть, швы запаять, полностью законсервировать, чтобы исключить доступ осадкам. Всего проектом предусмотрено пять слоев по 27 тысяч квадратных метров каждый. Теплый ноябрь помогает подрядчику. Работы идут четко в соответствии с намеченным графиком.

«В этом году подрядчик должен закончить рекультивацию к 15 декабря. Девять скважин прокопано пассивной дегазации. И непосредственно на плодородный слой после суглинка будет высажена трава, которая потом в дальнейшем подарит хороший вид здесь», — сказал Максим Данилов, глава городского округа Дубна.

Работы по рекультивации левобережного полигона стартовали в июле. До конца года должен завершиться первый, технологический этап. После наступит — биологический. Он продлится около трех лет. Только после этого здесь можно будет возводить какую-либо инфраструктуру.