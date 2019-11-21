Мусорный полигон «Дубна Левобережная» рекультивируют до конца года
Ход работ в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» проверили депутаты Мособлдумы. Александр Орлов и Марина Шевченко прибыли, когда подрядчик укладывал третий слой геосинтетики. Это полотно, которое закрывает тело полигона.
«Мы уже видим геотекстиль, уложенную синтетику. Это финишная прямая. И есть четкое понимание, что до конца года, в те сроки, которые заложены контрактом, работы будут выполнены качественно и в срок», — уточнил Александр Орлов, депутат Мособлдумы.
Подрядчик доложил, что после укрытия тела полигона защитным экраном на него будет насыпан слой суглинка (почва с глиной и песком).
«Завтра планируем производить засыпку суглинками, еще два слоя геосинтетических материалов, и будет засыпка полностью. Сначала суглинками, потом плодородным слоем», — объяснил Сергей Гостев, представитель компании-подрядчика.
Полигон требуется укрыть, швы запаять, полностью законсервировать, чтобы исключить доступ осадкам. Всего проектом предусмотрено пять слоев по 27 тысяч квадратных метров каждый. Теплый ноябрь помогает подрядчику. Работы идут четко в соответствии с намеченным графиком.
«В этом году подрядчик должен закончить рекультивацию к 15 декабря. Девять скважин прокопано пассивной дегазации. И непосредственно на плодородный слой после суглинка будет высажена трава, которая потом в дальнейшем подарит хороший вид здесь», — сказал Максим Данилов, глава городского округа Дубна.
Работы по рекультивации левобережного полигона стартовали в июле. До конца года должен завершиться первый, технологический этап. После наступит — биологический. Он продлится около трех лет. Только после этого здесь можно будет возводить какую-либо инфраструктуру.