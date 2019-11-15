Мусорные контейнеры в Никольском поселении очистят

Жители Никольского поселения в Одинцове пожаловались на навалы мусора и переполненные контейнеры. А в Старом Городке и вовсе не разделяют отходы. Как разобрались с ситуацией, расскажет «360».

Местные жители рассказали съемочной группе, что проходная зона — одна большая свалка. Недобросовестные люди выбрасывают даже мебель.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь очень много мусора — это раз, и второе, что хотел сказать, место не очень удобное — дома, движение, магазин. Надо либо закрывать, либо переносить», — посетовал местный житель Владимир Сторожук.

Разобраться в ситуации решил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он осмотрел контейнерную площадку. Оказалось, что в Старом Городке таких грязных и редко убираемых мест несколько.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня перед моим приездом, видимо, региональный оператор постарался их убрать максимально. На следующей неделе со всеми проблемами Никольского, Кубинки, где основные сбои по графика, планирую встречаться с акционерами, собственниками компании „Рузский региональный оператор“ и добиваться решения проблемы», — заявил Андрей Иванов.

«Рузский региональный оператор» обслуживает в Никольском поселении 22 контейнерные площадки. Но, по словам местных властей, площадки далеки от стандартов. На одних недостаточно баков, на других нет твердого покрытия. Не хватает и специальных машин для вывоза отходов, постоянно нарушается график.

Источник фото: телеканал «360»

«В кратчайшие сроки мы исправим ситуацию по установке емкостей», — прокомментировал Кирилл Кромский, территориальный управляющий.

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Андрей Иванов заверил: если контейнерные площадки в Никольском так и не очистят от мусора и не приведут в порядок, то решать проблему будут на областном уровне.