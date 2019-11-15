  • Мусорные контейнеры в Никольском поселении очистят

    15 ноября 2019, 13:20

    Анна Пряхина, Евгения Остапенко

    Жители Никольского поселения в Одинцове пожаловались на навалы мусора и переполненные контейнеры. А в Старом Городке и вовсе не разделяют отходы. Как разобрались с ситуацией, расскажет «360».

    Местные жители рассказали съемочной группе, что проходная зона — одна большая свалка. Недобросовестные люди выбрасывают даже мебель.

    Мусорные контейнеры в Никольском поселении очистят | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Здесь очень много мусора — это раз, и второе, что хотел сказать, место не очень удобное — дома, движение, магазин. Надо либо закрывать, либо переносить», — посетовал местный житель Владимир Сторожук.

    Разобраться в ситуации решил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он осмотрел контейнерную площадку. Оказалось, что в Старом Городке таких грязных и редко убираемых мест несколько.

    Мусорные контейнеры в Никольском поселении очистят | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Сегодня перед моим приездом, видимо, региональный оператор постарался их убрать максимально. На следующей неделе со всеми проблемами Никольского, Кубинки, где основные сбои по графика, планирую встречаться с акционерами, собственниками компании „Рузский региональный оператор“ и добиваться решения проблемы», — заявил Андрей Иванов.

    «Рузский региональный оператор» обслуживает в Никольском поселении 22 контейнерные площадки. Но, по словам местных властей, площадки далеки от стандартов. На одних недостаточно баков, на других нет твердого покрытия. Не хватает и специальных машин для вывоза отходов, постоянно нарушается график.

    Мусорные контейнеры в Никольском поселении очистят | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «В кратчайшие сроки мы исправим ситуацию по установке емкостей», — прокомментировал Кирилл Кромский, территориальный управляющий.

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    Андрей Иванов заверил: если контейнерные площадки в Никольском так и не очистят от мусора и не приведут в порядок, то решать проблему будут на областном уровне.