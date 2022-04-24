«Мусорную рыбалку» провели в Подмосковье

Четыре тонны отходов собрано в Подмосковье за минувшие выходные в рамках проекта «Мусорная рыбалка». Уборку прибрежных зон, акваторий рек и водоемов провели представители молодежных общественных организаций.

Экологический проект «Мусорная рыбалка» возобновился на территории Московской области в минувшие выходные. В субботу и воскресенье уборки в рамках этого проекта проходили в трех десятках городских округов.

Активисты экопроекта чистили водоемы и на лодках доставали лежащие на дне бытовые отходы. Удалось собрать четыре тонны мусора, который будет отсортирован и утилизирован по правилам раздельного сбора.

Инициатором «Мусорной рыбалки» выступила некоммерческая организация «Лаборатория развития территорий городской среды». К работе подключились представители молодежных общественных организаций: «Волонтеры Подмосковья», активисты окружных молодежных парламентов, молодогвардейцы и многие другие.

«Субботники в Подмосковье проводятся часто. Но их участники, как правило, убирают мусор в местах массового отдыха и посещения, не обращают внимание на то, что много отходов раскидано не только по пляжам, но и вдоль берегов, плавает на поверхности рек, озер и прудов, покоится на дне. Поэтому мы и придумали проект „Мусорная рыбалка“. Инициатива стартовала в Московской области в 2020 году. С того времени проект зарекомендовал себя, стал популярным. И мы получили большой отклик, когда объявили о возобновлении „Мусорной рыбалки“ в минувшие выходные», — сообщила руководитель проекта Наталья Караськова.

«Мусорные рыбалки» в Подмосковье продолжатся и в следующие выходные. Главная задача этих мероприятий — привлечь внимание жителей к проблемам экологии и напомнить о вреде, который наносит окружающей среде мусор, оставленный нерадивыми отдыхающими, сделать подмосковные реки и водоемы чистыми.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Московской области.