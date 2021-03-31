Мусор в обмен на скидки. Фандоматы сократят число отходов в Подмосковье на 30%

В Московской области появятся аппараты, упрощающие сортировку мусора. Их называют фандоматами. Жители будут выбрасывать пластиковые бутылки или алюминиевые банки без вреда для природы и получать за это призы и скидки. Но это еще не все — устройства сократят количество отходов на 30%.

До конца года в Подмосковье установят около 900 автоматов для сдачи мусора. Они появятся в школах, торговых центрах, парках. По словам губернатора Андрея Воробьева, благодаря фандоматам будет поступать на 30% меньше отходов — все остальное разойдется на вторичную переработку.

«У нас очень неплохо идет разделение мусора, но мы сейчас на этапе внедрения фандоматов. Это тот случай, когда ты можешь получить деньги. То, что раньше было во всех странах, в Советском Союзе. Это всегда были карманные деньги школьников или студентов. Когда ты чувствовал себя уверенно, потому что у тебя есть, что сдать», — сказал Воробьев.

Пока за сдачу бутылок или банок нельзя платить напрямую — не позволяет закон. Поэтому люди будут получать различные скидки на покупки и даже призы.

«Условно, бургер ты купишь не за 100 рублей, а за 80. Может быть, ты получишь скидку на какие-то продукты в супермаркете. Но идеально, конечно, когда ты даешь деньги. Мы работаем вместе с правительством, вместе с Российским экологическим оператором, который создан при правительстве для того, чтобы эту систему внедрить», — добавил губернатор.

Ты не только даешь возможность иметь самые возвратные деньги человеку, но ты еще даешь вторую жизнь материалам, которые очень важны для использования. Стаканы, металл, стекло — все это используется, это все вторичка. Поэтому это очень хорошая история, она точно даст результат. <…> Приедет не половина, а на 30% меньше мусора. Андрей Воробьев.

Но несмотря на возможность получить подарки за сдачу мусора, основная идея фандоматов — упростить сортировку отходов и очистить природу.

«Я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы не увидим ни одной бутылки или банки на газонах или в лесу. Все равно мы придем к тому, что все будет цивилизованно. Мы обязаны это делать», — отметил Воробьев.

Воспользоваться фандоматами просто. В специальное окно нужно поместить банку, затем аппарат выдаст чек, на котором нужно отсканировать QR-код. После этого личный счет человека будут зачислять баллы.