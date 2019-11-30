Мусор с контейнерных площадок Коломенского г. о. примет КПО в Мячкове

Накануне закрыли мусорный полигон «Воловичи». Теперь отходы Коломенского городского округа будет перерабатывать новый комплекс по переработке отходов в селе Мячково.

В день закрытия «Воловичей» глава Коломенского городского округа Денис Лебедев вместе с зампредом правительства Московской области Евгением Хромушиным наблюдал за работой комплекса. Все технологические процессы проходят в штатном режиме, автоматизировано на всех этапах, от приемки мусоровозов до разделения отходов на несколько фракций.

«Закрыть полигон «Воловичи» стало возможным после того, как заработал современный комплекс по переработке отходов в Мячково. Теперь мусоровозы, обслуживающие контейнерные площадки в нашем округе, едут на КПО «ЮГ», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

На новом предприятии применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать мусор.

Источник фото: телеканал «360»

Современное оборудование на КПО «ЮГ» позволяет при должной морфологии извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в том числе 20% вторичных материальных ресурсов (стекло, бумага, картон, черный и цветной металлы, ПЭТ и иные полимеры), которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и 35% отходов, пригодных для компостирования, из которых можно получить технический грунт, пригодный для пересыпки действующих полигонов.

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За год комплекс будет производить 65 тысяч тонн сырья для вторичного использования (пластик, бумага, стекло и металл) — порядка 20% от общего объема. Еще более 100 тысяч тонн органических отходов станут компостом, пригодным для отсыпки дорог и озеленения — это 30% от входящего объема.

С открытием КПО в Мячкове создадут дополнительно 560 рабочих мест, 80% из которых будут заняты местными жителями. Работу комплекса организуют в круглосуточном режиме.