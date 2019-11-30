Мусор с контейнерных площадок Коломенского г. о. примет КПО в Мячкове
В день закрытия «Воловичей» глава Коломенского городского округа Денис Лебедев вместе с зампредом правительства Московской области Евгением Хромушиным наблюдал за работой комплекса. Все технологические процессы проходят в штатном режиме, автоматизировано на всех этапах, от приемки мусоровозов до разделения отходов на несколько фракций.
«Закрыть полигон «Воловичи» стало возможным после того, как заработал современный комплекс по переработке отходов в Мячково. Теперь мусоровозы, обслуживающие контейнерные площадки в нашем округе, едут на КПО «ЮГ», — сказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.
На новом предприятии применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать мусор.
Современное оборудование на КПО «ЮГ» позволяет при должной морфологии извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в том числе 20% вторичных материальных ресурсов (стекло, бумага, картон, черный и цветной металлы, ПЭТ и иные полимеры), которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и 35% отходов, пригодных для компостирования, из которых можно получить технический грунт, пригодный для пересыпки действующих полигонов.
Полигон в Егорьевске закроют 12 декабря. После там запустят комплекс по переработке отходовПодробнее
За год комплекс будет производить 65 тысяч тонн сырья для вторичного использования (пластик, бумага, стекло и металл) — порядка 20% от общего объема. Еще более 100 тысяч тонн органических отходов станут компостом, пригодным для отсыпки дорог и озеленения — это 30% от входящего объема.
С открытием КПО в Мячкове создадут дополнительно 560 рабочих мест, 80% из которых будут заняты местными жителями. Работу комплекса организуют в круглосуточном режиме.