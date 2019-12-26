Переработка отходов и рекультивация. Как продвигается мусорная реформа в Подмосковье

В этом году в Московской области закроют 28 свалок из 39 ранее действующих. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология». В итоге в регионе останется закрыть всего 11 свалок — и с этим справятся до 2030 года. О задачах, которые еще предстоит решить, расскажет «360».

Первые успехи

В конце года в области закрыли такие полигоны, как «Непейно», «Воловичи», «Егорьевский». Во многом это удалось благодаря открытию комплексов по переработке отходов. Всего таких будет 12. А в декабре 2019 года заработал крупнейший КПО — «Восток» в Егорьевске. Он способен переработать 500 тысяч тонн отходов в год.

«На смену свалкам приходят самые современные комплексы. Комплексы, на которое сегодня приезжают смотреть в том числе из-за рубежа, для того чтобы смотреть наши технологии. И слава богу, у нас в России есть предприятия, которые производят эти конвейеры, машины, системы. И слава богу, мы в Подмосковье внедрили раздельный сбор мусора», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Систему раздельного сбора мусора ввели в Подмосковье в начале года. У жилых домов установили серые и синие баки — для «чистых» и «грязных» отходов. И на этом регион не остановился. Например, работает проект «Мегабак» — контейнеры для бытовой техники, одежды, шин, металлолома.

«Представляете, когда мы начинали заниматься мусорной реформой, в начале пути у нас по терсхеме было порядка 10-11 тысяч контейнерных площадок. А сейчас мы уже видим, что должны оснастить порядка 28-30 тысяч контейнерных площадок», — добавил Андрей Воробьев.

Следующие шаги

Все перемены и нововведения помогут закрыть остальные полигоны. В 2020-м, например, решится вопрос со свалками «Ядрово» и «Лесная».

«Наша стратегическая задача — подготовиться к закрытию „Ядрово“ и „Лесной“. Это два полигона, которые беспокоят людей. Мы обещали в конце 2020 года их закрыть, и обязательно успеть построить соответствующие мощности, чтобы забыть об этих двух городских свалках», — отметил Андрей Воробьев.

При этом полигоном «Ядрово» займутся уже в скором времени. И в день закрытия большая часть работ по рекультивации будет завершена.

Работы на полигоне. Источник фото: телеканал «360»

«Несмотря на то, что „Ядрово“ еще эксплуатируется, с января начнется мощная работа по созданию системы дегазации прямо на действующей карте и по системам очистки фильтрата, которые будут создаваться прямо в процессе работы, не дожидаясь закрытия полигона. Получается, что в момент закрытия полигона мы получим рекультивированный на 80% объект, который в течение нескольких лет будет вырабатывать электрическую энергию, получаемой из полигонного газа», — рассказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Еще одна задача на ближайшее время — снизить количество жалоб на вывоз мусора до 5-10 штук в неделю.

«Тогда мы будем понимать, что система работает на 99,9% эффективно. У нас жалоб по полигонам в прошлом году порядка 10 тысяч в месяц приходило, сегодня для нас пять — сразу становится красной зоной. Мы в ручном режиме отрабатываем. Наша задача — в следующие два месяца по жалобам на вывоз мусора мы вышли на 5-10 штук максимум», — добавил Евгений Хромушин.

Чтобы у жителей Московской области не возникало вопросов и жалоб по части мусора, необходима стабильная работа региональных операторов. И это еще одна задача Подмосковья на ближайшее будущее.