Мусор отправляется на переработку. Представители правительства Подмосковья проинспектировали стройплощадку около МГУ

Министерство экологии и природопользования Московской области проконтролирует вывоз и переработку отходов со строительной площадки около МГУ по просьбе жителей. Представители правительства региона проинспектировали точку и успокоили жителей — все строительные отходы отправляются на комплексы по переработке. Работы ведутся под постоянным контролем.

На проверку выехали заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин. Они ознакомились с ситуацией и осмотрели стройплощадку недалеко от МГУ.

Весь грунт и строительный мусор с территории направляют прямиком на комплексы по переработке отходов в Подмосковье.

«Мы осмотрели только что извлеченные грунты. В подавляющем большинстве это грунт с вкраплениями боя кирпича и бетона, то есть, инертные отходы. Запаха совершенно не чувствуется», — отметил Андрей Разин.

Евгений Хромушин уточнил, что в грунте могут попадаться отходы потребления. Но они имеют неорганическое происхождение, а значит, они не вызывают неприятный запах. Это могут быть остатки тары, упаковки, тканей.

«Массы, в которых обнаруживается этот тип мусора, направляются на КПО, где они пропускаются через систему „грохот“ с выделением сторонних фракций. Оставшийся чистый грунт и строительный мусор пятого класса идет на дальнейшую переработку», — объяснил Хромушин.

По просьбе жителей власти Подмосковья усилили контроль за работой организаций, которые принимают и перерабатывают строительные отходы и грунт.

Если количество автомобилей будет беспокоить жителей, то логистику изменят и снизят транспортный поток. Также будут установлены камеры в зонах въезда на предприятия. Видео выведут на сайт администрации муниципалитета.

Помимо этого, проводится регулярный контроль качества воздуха около территории. Анализ проводит мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг». Последние результаты не показали превышений предельно допустимой концентрации химических элементов.

С начала января сотрудники Министерства экологии и природопользования Подмосковья круглосуточно контролируют завозимые отходы. Следить за этим помогают активные жители.