Вопросы экологии и сбора мусора обсудили власти Красногорска на встрече с жителями | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 21:19 Поделиться Telegram

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Viber Вопросы экологии и сбора мусора обсудили власти Красногорска на встрече с жителями

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Власти Красногорска встретились с жителями Ильинского территориального отдела. Общение прошло в формате «выездной администрации».

Первый вопрос на встрече с администрацией городского округа задали жители деревни Глухово. Там нет контейнерных площадок, мусор выбрасывается по обочинам и не соблюдаются санитарные нормы.

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В работу приняли и это, и другие обращения жителей городского округа. В Грибаново жалуются на незаконное строительство. В Архангельском — на нарушения экологических норм.

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«Есть вопросы личностного характера, в основном это имущественные. Есть вопросы улично-дорожной сети, здесь мы тоже поработаем. Где нужно сделать тротуар, постараемся в октябре уже. На улице Архангельской, я коллегам уже дал поручение, чтобы форсировали события», — сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Встреча прошла в «Ильинских лугах». В новом микрорайоне активно развивают инфраструктуру. Здесь строится школа, которая станет общественным центром для всех местных жителей.

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