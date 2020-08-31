Мусор и незаконную рекламу убрали вдоль магистралей Подмосковья. За неделю нашли почти 60 нарушений

Больше всего нарушений заметили на Дмитровском шоссе — 11, Волоколамском — десять, Горьковском — девять, Носовихинском — восемь. Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора.

Там добавили, что под пристальным вниманием оказались также Щелковское и Новорязанское шоссе, где нашли от трех до шести нарушений.

Мусор обнаружили на территориях, прилегающих к объектам в полосе отвода. Вместе с тем инспекторы выявили 11 незаконных способов размещения рекламы.

Областной Госадмтехнадзор проверяет состояние придорожной инфраструктуры регулярно. Там следят за соблюдением правил чистоты, порядка и благоустройства.

Более 420 сбросов строительного мусора выявили в Подмосковье с начала июля. Рейды проводят в каждом округе.

Ранее начальникам всех 37 отделов областного Госадмтехнадзора вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Новый транспорт повысит мобильность инспекторского состава и позволит оперативнее решать задачи, связанные с контролем порядка.