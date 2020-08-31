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    31 августа 2020, 11:38

    Мусор и незаконную рекламу убрали вдоль магистралей Подмосковья. За неделю нашли почти 60 нарушений

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье проверили порядок рядом с вылетными магистралями. За неделю инспекторы Госадмтехнадзора нашли 56 нарушений и добились, чтобы их устранили. В результате убрали мусор и незаконную рекламу.
    Мусор и незаконную рекламу убрали вдоль магистралей Подмосковья. За неделю нашли почти 60 нарушений | Изображение 1

    Больше всего нарушений заметили на Дмитровском шоссе — 11, Волоколамском — десять, Горьковском — девять, Носовихинском — восемь. Об этом рассказали в пресс-службе Госадмтехнадзора.

    Там добавили, что под пристальным вниманием оказались также Щелковское и Новорязанское шоссе, где нашли от трех до шести нарушений.

    Мусор обнаружили на территориях, прилегающих к объектам в полосе отвода. Вместе с тем инспекторы выявили 11 незаконных способов размещения рекламы.

    Областной Госадмтехнадзор проверяет состояние придорожной инфраструктуры регулярно. Там следят за соблюдением правил чистоты, порядка и благоустройства.

    Более 420 сбросов строительного мусора выявили в Подмосковье с начала июля. Рейды проводят в каждом округе.

    Ранее начальникам всех 37 отделов областного Госадмтехнадзора вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

    Новый транспорт повысит мобильность инспекторского состава и позволит оперативнее решать задачи, связанные с контролем порядка.

    Новости SMI.FM