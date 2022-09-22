Мурал в честь ветерана Великой Отечественной войны появился в Королеве | 360°

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Мурал в честь ветерана Великой Отечественной войны появился в Королеве

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Новый масштабный и очень красивый арт-объект, который посвящен ветерану Великой Отечественной войны, появился в Королеве. Там на фасаде дома № 13 по улице Коминтерна нарисовали большой мурал. Он посвящен младшему лейтенанту, участнику ВОВ Дмитрию Зудинову.

Дмитрий Зудинов пошел на фронт еще в самом начале войны, в 1942 году. Он отправился туда из подмосковного Калининграда, сначала воевал танкистом, потом был командиром самоходной артиллерийской установки, а окончил войну в Берлине. Его наградили орденами «Отечественной войны» I и II степени, орденом Красной Звезды, а также медалью «За победу над Германией». После окончания войны он перебрался в Королев, где жил и трудился на благо Родины.

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Увековечить память своего деда решил его внук, прославленный королевский художник Станислав Зудинов. Он приурочил создание своего нового арт-объекта к участию в фестивале уличного искусства под названием «Передвиж». Он изобразил не только один портрет своего деда. Также на фасаде здания появились ликующие после победы над фашизмом советские солдаты и фронтовые письма. Одно из них и читает на мурале дед Станислава.

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Королев

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