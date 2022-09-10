Мурал с портретом Джулиана Ассанжа появится в Балашихе | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 09:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мурал с портретом Джулиана Ассанжа появится в Балашихе

Читать 360tv в

Итальянский художник Йорит Агоч (Jorit) приехал в Балашиху, чтобы поучаствовать в международном фестивале уличного искусства «Культурный код». На фасаде дома он рисует потрет основателя Wikileaks, журналиста Джулиана Ассанжа.

В микрорайоне Железнодорожном Балашихи, на улице Новой, появится портрет основателя ресурса Wikileaks, журналиста Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

Реклама

Реклама

«Йорит Агоч уже начал работу над муралом у нас в Балашихе. Итальянский художник изображает на фасаде по улице Новой, 7, Джулиана Ассанжа, который стал жертвой уголовного преследования со стороны США из-за разоблачений и обнародования секретных данных военных операций, коррупционных схем и так далее. Художник уже не в первый раз высказывается на тему несправедливости, как говорит сам Йорит, искусство должно быть мостом, ведущим к диалогу, а не провоцировать столкновение», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

На то, чтобы закончить рисунок, уйдет две недели, сейчас художник работает больше 10 часов в день. Йорит отметил, что рисует с 16 лет, рисование — его жизнь.

«Я много путешествую по миру и рисую в разных странах. Сейчас я рисую Джулиана Ассанжа — журналиста, который оказался в тюрьме за то, что просто говорил правду миру: о преступлениях США, военных преступлениях, коррупции. Это ужасная несправедливость, и я надеюсь, что он совсем скоро будет свободен», — сказал Йорит Агоч.

В марте итальянский художник изобразил Достоевского на фасаде Технического института имени Аугусто Риги. Таким образом он выразил протест против запрета курса о русском писателе в Миланском университете. Мурал вызвал общественный резонанс в стране. В том числе отмену лекций о Достоевском назвал безумием экс-премьер Италии Маттео Ренци. В итоге запрет на курс о русском писателе был снят.

«Йорит постоянно на весь мир шумит своими экстравагантными работами. Мы все уже хорошо знаем историю о том, как он отменил культуру отмены в Италии, когда политические структуры хотели отменить Достоевского и других деятелей культуры. В Балашихе он нарисует Джулиана Ассанжа, мы все понимаем, что по политическим причинам сделать такое в Италии было бы невозможно. Журналиста экстрадировали, и теперь ему грозит смертная казнь, поэтому мы, как кураторы этого проекта, разрешили художнику выразить свои чувства по этому поводу», — отметил автор проекта «Культурный код», президент Фонда развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

Йорит известен всему миру как муралист, работающий в стиле гиперреализма. Его визитной карточкой стали портреты известных людей с племенными татуировками на лицах. По его словам, эти красные линии символизируют причастность к группе Human Tribe, что означает, что каждый человек должен быть свободен. В разных странах можно увидеть его произведения, каждое из которых является своеобразным творческим высказыванием. Он писал портреты Эрнесто Че Гевары, Нельсона Манделы, Фриды Кало, Юрия Гагарина и других.

По словам Левочкина, еще несколько лет назад Россия серьезно уступала странам, которые проводили фестивали мурал-арта, а теперь берет первенство. Мировые звезды уличного искусства посещают регионы России, чтобы обмениваться опытом и делиться частью своей культуры, потому что у искусства нет границ, оно должно быть свободным.

Всего в рамках фестиваля «Культурный код» в Балашихе появится более 45 муралов, их авторами станут художники из 10 стран — Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Мексики и других. На данный момент в микрорайоне Железнодорожном готово уже 19 работ. Фестиваль завершится масштабным празднованием 17 сентября, в День города.

0 0 0 0 0 0