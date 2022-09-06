Мурал с изображением девушки племени майя с татуировкой русского ученого Кнорозова появился в Балашихе | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

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Viber Мурал с изображением девушки племени майя с татуировкой русского ученого Кнорозова появился в Балашихе

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В микрорайоне Железнодорожном Балашихи появился мурал с изображением девушки племени майя. На плече у девушки есть татуировка с лицом известного русского ученого Юрия Кнорозова, который первым в мире расшифровал письменность этого древнего народа.

Автором мурала на улице Новой стал мексиканский художник Кока Энгельберт Серна.

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«Кнорозов — очень важный человек для мексиканцев. Его очень ценят, потому что он дал голос камню и рассказал о том, что оставили нам наши предки», — рассказал художник.

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Этнографа, исследователя цивилизации майя и основателя советской школы майянистики Кнорозова мексиканский художник изобразил с любимой кошкой. С ней же его изобразили в 2018 году на памятнике в мексиканском городе Мерида, а еще раньше — в 2012 году в Канкуне.

Ученые разных стран бились над расшифровкой языка майя. Но первым смог это сделать именно Кнорозов. Он расшифровывал язык по фото и материалам других ученых в 1970-е годы прошлого века, при этом в Мексике он побывал только в 1990 году. В 1975-м Кнорозову за его открытие вручили Госпремию СССР. В 1995 году в посольстве Мексики в Москве ему был вручен серебряный орден Ацтекского орла. Такие ордена вручаются мексиканским правительством иностранным гражданам, имеющим исключительные заслуги перед Мексикой. Эта награда имела для Кнорозова особое значение.

В июле 2022 года Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти и праздновании 100-летия со дня рождения ученого.

«Постановляю правительству РФ в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Ю. В. Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения», — отдал поручение президент, отметив выдающийся вклад русского этнографа.

Благодаря фестивалю уличного искусства «Культурный код» построен еще один культурный мост между Россией и Мексикой. Художник отметил, что ему понравилось работать в Балашихе. Он выучил по-русски приветствия и пожелания хорошего дня, а также названия цветов и инструментов.

«Культурный код» — международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт-сообществом, создают музеи монументального искусства под открытым небом. Он официально открылся в Балашихе 20 августа и продлится до 17 сентября. Все это время художники из более чем десяти стран будут создавать муралы. Они напишут более 40 монументальных работ на фасадах зданий и других объектах.

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