Подмосковье 22 февраля 2024, 13:40 Муниципальный центр спасения появится на месте заброшенного здания в Мытищах МИО МО

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Неиспользуемое здание пожарной части в 1-м Рупасовском переулке передали в собственность городского округа Мытищи. Здесь начнется строительство нового центра спасения.

«Это заброшенное здание пожарной части. В 30-х годах часть существовала при военном институте связи. До этого времени оно находилось на балансе Минобороны. Как только объект будет принят в собственность муниципалитета, а также сформирован и принят в собственность участок под ним, строение снесут», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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На месте старой части построят депо на два аварийно-спасательных автомобиля. Это поможет защищать население и городские объекты города от чрезвычайных ситуаций

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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