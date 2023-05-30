Подмосковье 30 мая 2023, 09:00 Муниципальный пляж благоустроят в Истре к 1 июня

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Муниципальный пляж готовят к открытию в Истре. Он будет работать с 1 июня, сейчас там проводят благоустройство.

Пляж недалеко от дома № 1 на улице Ленина обустроили еще в прошлом году. Локацию выбирали, исходя из пожеланий местных жителей. Раньше в этом месте располагалась неблагоустроенная зона отдыха. Теперь же все желающие могут бесплатно отдохнуть с комфортом на берегу реки Истры.

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Там обустроили кабинки для переодевания, пункты аренды шезлонгов и зонтов, фудкорт, велопарковки и душевые. Для безопасности установят спасательные вышки и камеры видеонаблюдения. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.

«Устанавливаются санузлы, мусорные контейнеры, выравнивается рельеф, завозится песок. Буквально вчера здесь в русле реки работали водолазы и очищалось дно», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

В этом году для детей на пляже будут работать аниматоры. Также отдыхающие смогут заняться спортом, например, поиграть в волейбол.

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