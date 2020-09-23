Муниципальный маршрут появится на улице Граничной в Балашихе по просьбе жителей

Муниципальный маршрут появится на улице Граничной в Балашихе в следующем году по просьбе жителей. С таким вопросом к главе Балашихи Сергею Юрову обратилась жительница микрорайона Ольгино Татьяна Корикова во время личного приема в городской администрации.

Татьяна Корикова рассказала, что до настоящего момента жители улицы Граничной не имели близкого доступа к муниципальному транспорту — на ближайшем остановочном пункте можно было воспользоваться только коммерческими маршрутными такси № 18.

«Мы выезжали на место, проведена соответствующая работа, и уже существует допсоглашение, в котором остановка „Граничная, 38“ включена в муниципальный маршрут № 12», — доложил Сергею Юрову его заместитель Алексей Ковалев.

К маршруту № 12 добавится петля по улицам Главная — Шестая — Граничная — Первая. Движение муниципального транспорта по расширенной схеме начнется 1 января 2021 года. Также количество автобусов на маршруте будет увеличено с двух до пяти единиц.

Во время личного приема к главе Балашихи обратились с вопросами о земельной собственности, предоставлении жилья многодетным семьям, приватизации объектов недвижимости, строительстве спортивных объектов.