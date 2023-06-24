Подмосковье 24 июня 2023, 04:30 Муниципальный форум председателей и членов советов МКД пройдет в Мытищах 29 июня

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29 июня во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах состоится муниципальный форум «Управдом». Идея мероприятия заключается в выстраивании на площадке конструктивного диалога между представителями власти и жилищными активистами, председателями и членами советов многоквартирных домов.

На форуме будут рассмотрены следующие вопросы реализации программы капитального ремонта на территории городского округа Мытищи, организацию взаимодействия между управляющими организациями и собственниками многоквартирных домов и газовую безопасность в МКД.

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Начало мероприятия запланировано на 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что горожане вносят в это большую лепту.

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