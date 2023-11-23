Подмосковье 23 ноября 2023, 14:30 Муниципальный этап конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Одиннадцать педагогов примут участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья» в Лобне. Конкурс стартовал на базе школы № 8.

После торжественной церемонии открытия началось знакомство с участниками. Педагоги рассказывали о себе, своих профессиональных достижениях и наградах.

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«Пусть же на протяжении всех этапов конкурса наших участников не покидает чувство радости и вдохновения, а сложные конкурсные испытания только больше придают им сил!» — отметили организаторы конкурса.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в городском округе Лобня для молодых педагогов действуют доплаты и льготы. В частности, учителя могут принять участие в программе «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

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