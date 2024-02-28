Подмосковье 28 февраля 2024, 17:50 Муниципальный бюджет Подмосковья пополнился на 1,6 миллиарда рублей от распоряжения имуществом с начала года Пресс-служба Минимущества МО

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Бюджет городских округов Московской области пополнился на сумму 1,6 миллиарда рублей из-за распоряжения земельными участками и имуществом с начала года. Соответствующую информацию приводит Министерство имущественных отношений Подмосковья.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что арендаторы и покупатели недвижимости в Подмосковье увеличили доходы бюджета в январе на общую сумму 1,6 миллиарда рублей, что превышает сумму за тот же период прошлого года на 750 миллионов рублей.

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В 2023 году доходы от управления муниципальным имуществом увеличились на 4,6 миллиарда рублей, и в этом году планируется сохранить высокие показатели. Наибольшее влияние на бюджет оказали продажа и аренда недвижимости в городских округах, особенно Одинцовском, где поступило 431 миллион рублей, Химках — 89 миллионов, а также в Истре и Балашихе — по 78 миллионов рублей, и в Богородском — 57 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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