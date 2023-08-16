Подмосковье 16 августа 2023, 14:58 Муниципальные скидочные карты начали выпускать в Богородском округе Телеканал «360»

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Муниципальный скидочный сервис «Богородская карта» запустят в начале сентября. Первые экземпляры напечатали на производстве в Москве.

Сегодня на сайте проекта «Богородская карта» уже зарегистрировалось более 40 тысяч жителей и более 40 партнеров из округа.

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«Это и салоны красоты, и медицинские центры, и центры образования, цветочные магазины, точки общепита и многие другие. Все партнеры есть на сайте „Богородская карта“», — рассказала заместитель председателя Общественной палаты Богородского округа Екатерина Щербакова.

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Сейчас идет процесс производства скидочных карт. Сначала макеты отправили в печать, а после на склейку.

«Собирается „слоеный пирог“ из листов пластика. Далее он попадает в печку, которая при высокой температуре и давлении пластик спекает. После чего листы приобретают уже практически готовый вид», — рассказал управляющий производством Арсений Мелкумов.

Далее на каждый экземпляр нанесут уникальный номер. Получить скидочные карты жители Богородского округа смогут с 8 по 10 сентября.

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