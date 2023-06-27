Подмосковье 27 июня 2023, 12:11 Муниципальные избирательные кампании стартовали в Подмосковье Пресс-служба министерства территориальной политики

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Муниципальные избирательные кампании стартовали в Подмосковье. В этом году их совместят с губернаторским выборами.

Как рассказали в министерстве территориальной политики Подмосковья, выборы депутатов состоятся в Единый день голосования в Богородском округе, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайске, Талдоме, Павловском Посаде и Черноголовке.

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Кроме того, в Лобне пройдут дополнительные выборы Совета депутатов по многомандатному избирательному округу № 1. Выдвижение кандидатов продлится с 26 июня по 26 июля. Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября.

В этом году избиратели смогут проголосовать дистанционно и традиционным очном способом.

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