Подмосковье 15 декабря 2022, 20:04 «Начинается все с плана». Замминистра имущественных отношений Подмосковья назвал условие для роста доходов региона Замминистра имущественных отношений Подмосковья рассказал о важности планирования

Читать 360tv в

С начала года муниципальные образования Подмосковья получили в бюджет 18,1 миллиарда рублей. Это на 400 миллионов больше, чем за предыдущий год. Об этом заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов рассказал в интервью «360».

Согласно трехлетней динамике, в регионе ежегодно стараются повышать уровень доходов. По мнению Герасимова, это связано с грамотным планированием.

Реклама

«Начинается все с плана. Соответственно, муниципальным образованиям нужно ежедневно следить не только за своевременность платежей по договорам аренды, своевременно выставлять объекты продажи. Также они ежедневно должны делать задел земельных участков, которые будут выставлять на следующий год», — сказал он.

Реклама

За год муниципалитеты формируют земельные участки в наиболее востребованных местах. Они проводят инвентаризацию казны и имущества у своих подведомственных организаций. Также выявляют детали, которые не используются в основной деятельности.

«Все имущество попадает у нас в план. План они отправляют нам на согласование. Минимущество его рассматривает <…> в том числе на предмет того, чтобы план был не ниже доходов предыдущих периодов», — отметил замминистра.

Если план получился ниже доходов предыдущего периода, министерство возвращает его на доработку. Муниципалитетам указывают на необходимость формирования дополнительных земельных участков, чтобы доход был выше, добавил Герасимов.