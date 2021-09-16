16 сентября 2021, 13:47
Подмосковные мультистобалльники ЕГЭ получили по 100 тысяч рублей
Подмосковные выпускники, набравшие высший балл за несколько предметов ЕГЭ, получили по 100 тысяч рублей. Выплату перечислили 44 ребятам.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что денежное поощрение получили и учителя, подготовившие мультистобалльников.
Ребята показали хорошие результаты, а число стобалльников каждый год увеличивается
Ирина Каклюгина.
По ее словам, то серьезная мотивация для выпускников школ.
Выплату за подготовку сразу двух и более стобалльников ЕГЭ в Подмосковье получили 96 учителей. Им перечислили по 150 тысяч рублей.