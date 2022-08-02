Мультимедийная выставка о Петре I откроется в парке «Патриот» в Подмосковье

Экспозиция с использованием мультимедийных технологий посвящена 350-летию первого российского императора. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Выставка «Календарь деяний Петра I» сделана в цветах государственного триколора и рассказывает о новаторе и лидере, который изменил ход истории. Уникальные экспонаты представляют собой нечто среднее между арт-объектами и гаджетами. Такое решение позволяет на сравнительно небольшой площади представить огромный пласт исторической информации.

Каждое из деяний Петра представлено на интерактивном календаре в виде короткого послания — в мультимедийной и, как правило, игровой форме. Порой создается впечатление, что Петр I придумал в России все — от даты Нового года до букв, которыми мы пишем, от национального триколора до самой Российской империи.

Экспозиция будет работать в парке «Патриот» с 15 по 21 августа (павильон D). Адрес проезда: Московская область, Одинцовский округ, 55-й километр Минского шоссе.