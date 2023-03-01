Подмосковье 01 марта 2023, 14:29 Мультиформатный центр для студентов «СО.Здание» открыли в Мытищах

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Председатель «Российского студенческого отряда» в Подмосковье Павел Ковалев побывал в эфире «Область перемен», где напомнил об открытии в Мытищах молодежного центра «СО.Здание» и его перспективах. Другие гости программы рассказали о вакцинации животных и приоритетных задачах Мособлдумы.

Перспективы для молодых

Центры «СО.Здание» открывают по всей России, а недавно такой появился в Мытищах. Здесь студенты могут работать над проектами и творческими задачами, заниматься на компьютерах, обсуждать участие в программах и конкурсах.

«Мультиформатное пространство — это такая точка притяжения студенческой молодежи Подмосковья. Это место, где наши жители могут реализовывать свои идеи. При этом формат центра можно менять в зависимости от потребностей», — рассказал председатель РСО Подмосковья Павел Ковалев.

Важное о животных

Календарная весна уже началась, а это значит, что впереди дачный сезон, когда хозяева начнут вывозить за город своих питомцев. Если непривитая кошка или собака подверглись нападению неизвестного животного, государственная ветеринарная служба поможет спасти любимца семьи.

Но лучше сделать вакцинацию заранее. Причем записаться на прием к ветеринару жители Подмосковья могут онлайн — об этом напомнил руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

На правильном пути

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый рассказал, что в Подмосковье продолжается работа над улучшением качества жизни людей. Среди важных моментов, взятых депутатами в число приоритетных задач, — социальная газификация и комплексное развитие территорий.

Коханый напомнил, что подмосковным участникам СВО станет проще получить услуги по социальной газификации. Вместе с тем губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу до конца года закрыть вопрос с обманутыми дольщиками.

«В Подмосковье уже очень много лет действуют госпрограммы, которые направлены на то, чтобы граждане жили лучше. Мы на правильном пути и движемся вперед», — подчеркнул депутат.

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