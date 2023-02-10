Подмосковье 10 февраля 2023, 23:23 Мультфильмы о раздельном сборе мусора создали для жителей Подмосковья

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Подмосковный региональный оператор «МСК-НТ» создал анимационные мультфильмы для жителей Подольска, Чехова, Серпухова, Пущина и Протвина. Им напомнили, как правильно обращаться с отходами и о раздельном сборе мусора.

«Каждый житель Подмосковья должен знать, кто и за что несет ответственность на его придомовой контейнерной площадки для поддержания ее в надлежащем виде. Именно об этом рассказал в своих информационных роликах региональный оператор „МСК-НТ“, — заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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Видео будут показывать во время работы с местными жителями, в офисах, на экоуроках и лекциях. Их также разместят в свободном доступе. Ролики уже появились на сайтах муниципалитетов, интерактивных экранах, в МФЦ округов и в учреждениях свободного доступа посетителей.

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Напомним, раздельный сбор отходов в Подмосковье осуществляется по двухконтейнерной системе. В боксы с «сухими» отходами можно бросать полимерные отходы, бумагу и картон, металл, стекло, а пищевые и растительные — в «смешанные».

Всего на территории региона установлено более 168 тысяч контейнеров, а вывозят их более 1,5 тысячи мусоровозов.

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