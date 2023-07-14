14 июля 2023, 09:39
Мультфильмы о Незнайке показали в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах
Программу «Веселая компания» организовали для воспитанников летнего лагеря школы № 19 в Мытищах. Она была посвящена юбилею сказок о Незнайке.
Дети познакомились с творчеством детского писателя Николая Носова, поучаствовали в викторине «Узнай героя по описанию», сыграли в «Незнайкины рифмы», отгадали загадки по произведениям автора.
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Кроме того, в детском кинозале Центра культуры «Подмосковье» показали мультфильмы «Незнайка учится» и «Винтик и Шпунтик веселые мастера».
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Мытищи
Детские лагеря
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