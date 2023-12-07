Подмосковье 07 декабря 2023, 23:32 Мультфильм МСК-НТ расскажет подмосковным школьникам о пользе раздельного сбора мусора МСК-НТ

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Чеховский филиал регионального оператора МСК-НТ продолжил выпуск серии информационных мультфильмов. Они рассказывают детям о пользе раздельного сбора мусора и переработки.

Новый мультфильм посвящен фирменной экологической акции регионального оператора «Сожми и закрути ПЭТ». Принцип подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией. Накопление и вывоз пластика в таком виде удобнее и способствует целям переработки.

МСК-НТ МСК-НТ МСК-НТ МСК-НТ

МСК-НТ планирует организовать показ своего мультфильма на различных мероприятиях, посвященных экологической тематике. Он будет предложен к безвозмездному благотворительному использованию на общедоступных видеорерурсах муниципалитетов Московской области.

Подобные акции и мультфильмы помогают объяснить детям о пользе раздельного сбора отходов. Кроме того, это позволяет снизить себестоимость затрат при обращении с ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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