27 февраля 2024, 16:05
Муфтия Подмосковья Рушана Аббясова переизбрали на новый срок
Отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Подмосковья состоялся в конференц-зале Московской Соборной мечети. На открытом голосовании председателя организации Рушана Аббясова переизбрали на новый срок.
Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин отметил, что Духовное управление мусульман Московской области — одно из самых активных и быстрорастущих в масштабах всей страны. В регионе открываются новые мечети и молельные дома, создаются местные религиозные организации, налаживается общинная жизнь. Духовный лидер российских мусульман выразил свое уважение и искреннюю признательность председателю ДУМ Подмосковья Рушану Аббясову за его большой личный вклад в общее дело.
«Для меня большая отрада видеть и знать, что деятельность Рушана хазрата пользуется поддержкой и направлена во благо своих единоверцев во имя сохранения межнационального мира и согласия в нашем обществе» — сказал Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.
Ильдар Габдрахманов зачитал участникам приветственный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. За поддержку главу региона поблагодарил Рушан Аббясов.
На собрании отметили, что в планах общины на ближайшие годы развивать религиозную инфраструктуру и благотворительность, поддерживать участников спецоперации и членов их семей, повышать уровень квалификации имамов и просвещать верующих.
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