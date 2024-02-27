Подмосковье 27 февраля 2024, 16:05 Муфтия Подмосковья Рушана Аббясова переизбрали на новый срок

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Отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Подмосковья состоялся в конференц-зале Московской Соборной мечети. На открытом голосовании председателя организации Рушана Аббясова переизбрали на новый срок.

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин отметил, что Духовное управление мусульман Московской области — одно из самых активных и быстрорастущих в масштабах всей страны. В регионе открываются новые мечети и молельные дома, создаются местные религиозные организации, налаживается общинная жизнь. Духовный лидер российских мусульман выразил свое уважение и искреннюю признательность председателю ДУМ Подмосковья Рушану Аббясову за его большой личный вклад в общее дело.

Духовное управление мусульман Московской области

«Для меня большая отрада видеть и знать, что деятельность Рушана хазрата пользуется поддержкой и направлена во благо своих единоверцев во имя сохранения межнационального мира и согласия в нашем обществе» — сказал Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.

Ильдар Габдрахманов зачитал участникам приветственный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева. За поддержку главу региона поблагодарил Рушан Аббясов.

Духовное управление мусульман Московской области

На собрании отметили, что в планах общины на ближайшие годы развивать религиозную инфраструктуру и благотворительность, поддерживать участников спецоперации и членов их семей, повышать уровень квалификации имамов и просвещать верующих.

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