Подмосковье 10 сентября 2023, 14:03 Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов проголосовал на выборах онлайн

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Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов проголосовал на региональных выборах. Он сделал это на рабочем месте — в Соборной Мечети в Ногинске с помощью системы дистанционного электронного голосования.

«Для меня, как активного гражданина, на самом деле очень важно участвовать в голосовании, так как определяется будущее как моей страны, так и нашего региона. И сегодня мы выбираем губернатора Московской области. Для нас это важно», — сообщил Аббясов.

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В Подмосковье стартовал финальный день выборов. Для удобства избирателей впервые в регионе применили формат дистанционного электронного голосования.

По данным на 12:00 явка в Московской области составила 46,54%. Свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.

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