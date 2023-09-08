Подмосковье 08 сентября 2023, 09:49 Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов призвал жителей проявить активную гражданскую позицию на выборах Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

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Трехдневные губернаторские выборы начались в Подмосковье 8 сентября. Муфтий Московской области Рушан Аббясов обратился к единоверцам и призвал их проявить гражданскую позицию.

«Дорогие единоверцы, уважаемые соотечественники, жители Подмосковья! Сегодня началось трехдневное голосование, в ходе которого нам предстоит принять судьбоносные решения — выбрать губернатора Московской области и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона. Голосование — это не только наше право, но и персональная ответственность перед собой, обществом и Отечеством», — напомнил Аббясов.

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Он отметил, что за последние годы в Подмосковье произошли заметные изменения и преобразования, которые вывели регион в ряды лидеров России.

«Безусловно, мы желаем, чтобы наш общий дом продолжал развиваться, становился все более комфортным и безопасным. Потому я призываю вас проявить активную гражданскую позицию и сделать осознанный выбор, придя на избирательные участки или через платформу дистанционного электронного голосования», — подчеркнул муфтий.

Все участки для голосования обеспечили необходимым оборудованием: видеонаблюдением и камерами видеорегистрации. На них будут записывать процедуру выборов. Наблюдатели проследят за тем, чтобы электоральный процесс шел без нарушений.

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