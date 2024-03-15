Подмосковье 15 марта 2024, 13:58 Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов дистанционно проголосовал на выборах президента РИА «Новости»

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Муфтий Подмосковья Рушан хазрат Аббясов проголосовал на выборах президента дистанционно. Он призвал жителей проявить гражданскую позицию и внести свой вклад в будущее страны.

Рушан хазрат Аббясов приехал в Подольск, чтобы совершить пятничную молитву. В проповеди он призвал жителей проявить гражданский долг и поучаствовать в выборах президента.

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Многие выбрали дистанционный вариант участия в выборах. Это дает возможность проголосовать без отрыва от работы.

«Я также воспользовался этой возможностью и на своем, можно сказать, рабочем месте сделал свой осознанный выбор. И сегодня я призываю всех наших единоверцев в течение трех дней сделать осознанный выбор, потому что это наше будущее», — отметил муфтий.

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