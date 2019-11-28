Новые «Иволги» и парковки. МЦД продолжат делать удобнее для пассажиров

Новый уровень комфорта

В народе МЦД называют наземным метро — и ничего удивительного в этом нет. Ведь время в пути для жителей и гостей московского региона сократилось в разы, а интервал между поездами составляет всего пять-шесть минут. Работают станции с 5:30 утра до 1:00 ночи.

«МЦД — большой проект, в последние дни о нем особенно много говорят. Это связано с тем, что проект масштабный, сложный. Количество пассажиров растет каждый год. Но то, что произошло несколько дней назад, когда 21 числа мы вместе с президентом, с мэром Москвы и руководителем РЖД открывали эти Московские центральные диаметры, позволит увеличить поток радикально на 40%», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Один из весомых плюсов МЦД — стоимость проезда. Сейчас на линиях действуют три тарифные зоны: «Центральная» (38 рублей), «Пригород» (45 рублей), «Дальняя» (45 рублей + 25 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ диаметров). Но это еще не все. На ближайшее время проезд на МЦД и вовсе бесплатный.

«Практически в три раза снижена стоимость билетов из Подмосковья в Москву. Билет синхронизирован в метро и сейчас программисты взяли две недели, чтобы синхронизировать полностью систему, чтобы она работала без сбоев. А пока все пассажиры на МЦД-1 и МЦД-2 ездят бесплатно», — добавил Андрей Воробьев.

Уделить внимание каждому

Среди ближайших задач региона — доступно объяснить пассажирам тонкости работы МЦД: тарифы, льготы, переход на метро и обратно.

«Имели возможность вчера общаться с пассажирами и Москвы, и Подмосковья, выслушали их рекомендации, пожелания дальнейшие и обязательно их учтем. В частности, наша задача — максимально доступно объяснить, как работает валидатор, карта „Стрелка“, „Тройка“ при переходе в метро и обратно. Какие льготы и кому полагаются, как оформляются льготы студентами, как работают льготы для старшего поколения — мы обязательно будем это все объяснять», — отметил Андрей Воробьев.

Ответить на те или иные вопросы смогут брошюры, которые начнут раздавать на станциях. Так, пассажиры смогут узнать, как сделать пересадку, посчитать стоимость.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Для каждого жителя на каждой станции будут розданы брошюры, и они будут размещены в автобусах. Для каждый станции — своя информация. Эта информация будет в этих брошюрах. Плюс будут сделаны дополнительные вкладки во все муниципальные газеты, на которых работает МЦД. Есть жалобы людей, что аудиоинформирование работает плохо. Мы с ЦППК проработали — на всех станциях, электричках эта информация будет объявляться со звука, с голоса. Плюс на сайте Москвы, где можно забить начальную и конечную стацию. Где можно понять, сколько будет стоить поездка», — объяснила Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Что потом?

Сейчас движение запущено на двух линиях: МЦД-1 Одинцово — Лобня, МЦД-2 Нахабино-Подольск. В будущем откроют еще три направления: Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово.

«Сейчас пока открыто два пути. Почему? Потому что нужно физически проложить дополнительные пути, которые обеспечивают 5-7 минутный такт интервала. Следующее большое открытие будет в 2021–2022 годах — МЦД-3. Мы будем дальше работать, чтобы сообщение между Московской и областью было максимально комфортным и доступным», — заверил Андрей Воробьев.

Уделят внимание и подвижному составу. Сейчас на линиях курсируют новые поезда «Иволга 2.0». Это комфортабельные составы с современной системой кондиционирования, мягким и тихим ходом. И в будущем пассажирам придется вообще забыть о старых электричках.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Мы предусмотрели огромные деньги на следующие четыре года на новый подвижной состав. Это позволит нам полностью заменить поезда на современную „Иволгу“», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Порадуются и автомобилисты. В этом году в области около станций МЦД построили 700 машиномест. В итоге получилось 4,2 тысячи. В скором времени оставить автомобиль около платформы смогут еще больше людей.

«Мы видим, что спрос огромный у людей, все парковочные места полностью забиты. На 2020 год мы нашли свободные земельные участки, сейчас мы в ускоренном порядке будем их оформлять и организовывать дополнительные места на станциях — их будет около 2,5 тысячи», — рассказала Анна Кротова.

Третью линию МЦД откроют не позже 2022 года Подробнее

Кстати, помимо привычных наземных парковок построят и другие. Так, в Одинцове, Красногорске и Подольске создадут многоярусные комплексы.