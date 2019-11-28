Новые «Иволги» и парковки. МЦД продолжат делать удобнее для пассажиров
Новый уровень комфорта
В народе МЦД называют наземным метро — и ничего удивительного в этом нет. Ведь время в пути для жителей и гостей московского региона сократилось в разы, а интервал между поездами составляет всего пять-шесть минут. Работают станции с 5:30 утра до 1:00 ночи.
«МЦД — большой проект, в последние дни о нем особенно много говорят. Это связано с тем, что проект масштабный, сложный. Количество пассажиров растет каждый год. Но то, что произошло несколько дней назад, когда 21 числа мы вместе с президентом, с мэром Москвы и руководителем РЖД открывали эти Московские центральные диаметры, позволит увеличить поток радикально на 40%», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360».
Один из весомых плюсов МЦД — стоимость проезда. Сейчас на линиях действуют три тарифные зоны: «Центральная» (38 рублей), «Пригород» (45 рублей), «Дальняя» (45 рублей + 25 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ диаметров). Но это еще не все. На ближайшее время проезд на МЦД и вовсе бесплатный.
«Практически в три раза снижена стоимость билетов из Подмосковья в Москву. Билет синхронизирован в метро и сейчас программисты взяли две недели, чтобы синхронизировать полностью систему, чтобы она работала без сбоев. А пока все пассажиры на МЦД-1 и МЦД-2 ездят бесплатно», — добавил Андрей Воробьев.
Уделить внимание каждому
Среди ближайших задач региона — доступно объяснить пассажирам тонкости работы МЦД: тарифы, льготы, переход на метро и обратно.
«Имели возможность вчера общаться с пассажирами и Москвы, и Подмосковья, выслушали их рекомендации, пожелания дальнейшие и обязательно их учтем. В частности, наша задача — максимально доступно объяснить, как работает валидатор, карта „Стрелка“, „Тройка“ при переходе в метро и обратно. Какие льготы и кому полагаются, как оформляются льготы студентами, как работают льготы для старшего поколения — мы обязательно будем это все объяснять», — отметил Андрей Воробьев.
Ответить на те или иные вопросы смогут брошюры, которые начнут раздавать на станциях. Так, пассажиры смогут узнать, как сделать пересадку, посчитать стоимость.
«Для каждого жителя на каждой станции будут розданы брошюры, и они будут размещены в автобусах. Для каждый станции — своя информация. Эта информация будет в этих брошюрах. Плюс будут сделаны дополнительные вкладки во все муниципальные газеты, на которых работает МЦД. Есть жалобы людей, что аудиоинформирование работает плохо. Мы с ЦППК проработали — на всех станциях, электричках эта информация будет объявляться со звука, с голоса. Плюс на сайте Москвы, где можно забить начальную и конечную стацию. Где можно понять, сколько будет стоить поездка», — объяснила Анна Кротова, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Что потом?
Сейчас движение запущено на двух линиях: МЦД-1 Одинцово — Лобня, МЦД-2 Нахабино-Подольск. В будущем откроют еще три направления: Зеленоград — Раменское, Железнодорожный — Апрелевка, Пушкино — Домодедово.
«Сейчас пока открыто два пути. Почему? Потому что нужно физически проложить дополнительные пути, которые обеспечивают 5-7 минутный такт интервала. Следующее большое открытие будет в 2021–2022 годах — МЦД-3. Мы будем дальше работать, чтобы сообщение между Московской и областью было максимально комфортным и доступным», — заверил Андрей Воробьев.
Уделят внимание и подвижному составу. Сейчас на линиях курсируют новые поезда «Иволга 2.0». Это комфортабельные составы с современной системой кондиционирования, мягким и тихим ходом. И в будущем пассажирам придется вообще забыть о старых электричках.
«Мы предусмотрели огромные деньги на следующие четыре года на новый подвижной состав. Это позволит нам полностью заменить поезда на современную „Иволгу“», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Порадуются и автомобилисты. В этом году в области около станций МЦД построили 700 машиномест. В итоге получилось 4,2 тысячи. В скором времени оставить автомобиль около платформы смогут еще больше людей.
«Мы видим, что спрос огромный у людей, все парковочные места полностью забиты. На 2020 год мы нашли свободные земельные участки, сейчас мы в ускоренном порядке будем их оформлять и организовывать дополнительные места на станциях — их будет около 2,5 тысячи», — рассказала Анна Кротова.
Третью линию МЦД откроют не позже 2022 годаПодробнее
Кстати, помимо привычных наземных парковок построят и другие. Так, в Одинцове, Красногорске и Подольске создадут многоярусные комплексы.