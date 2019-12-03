МЦД подняла стоимость жилья в Подмосковье. И это обоснованно

Аналитики «Яндекс.Недвижимости» выяснили, что стоимость жилья в некоторых районах Подмосковья возросла после запуска там МЦД. Однако эксперты уверены, что это подорожание полностью обоснованно.

Аналитики сервиса выяснили, что подорожание коснулось как вторичного жилья, так и новостроек. Они отметили, что в тех районах, которые находятся в непосредственной близости от новых маршрутов, цены на жилье выросли почти вдвое, в отличие от остального Подмосковья. Так, в Нахабине и Подольске динамика роста цен на вторичку составила по 12% в год, в Одинцове и Лобне — по 11% в год, в то время как в других городах средний рост цен равен 7%.

Рост цен на новостройки в районах с МЦД на западе Подмосковья варьируется от 12 до 20% — самый сильный прирост зафиксировали в четырех ЖК вблизи Нахабина. На севере и юге, возле МЦД, цены увеличились незначительно — в среднем на 7,6%. На столько же выросли цены и в остальных районах Московской области. По словам экспертов, эта тенденция связана с отсутствием на севере и юге большого числа новых ЖК. Тем не менее в скором времени ситуация исправится, потому что из-за открытия станций МЦД эти земли станут гораздо привлекательнее для застройщиков.

Эксперты отметили, что такой рост цен связан не только с запуском МЦД, но и с постепенным переходом застройщиков на эскроу-счета, инфляцией и другими важными факторами. Руководитель департамента развития, аналитики и консалтинга VSN Realty Вячеслав Антропов также отметил, что подорожание вторичного жилья связано с «хотелками» собственников, которые стремятся заложить в стоимость открытие МЦД.

Однако аналитики также отметили, что рост цен из-за запуска Московских центральных диаметров полностью оправдан — квартиры в этих районах станут гораздо востребованнее, потому что теперь их доступность для жильцов стала намного лучше.

До открытия новых станций возле некоторых домов в непосредственной близости не было железнодорожных платформ и метро, а значит, жителям этих районов приходилось пользоваться несколькими видами транспорта. Кроме того, появление МЦД значительно снизит транспортные расходы жителей Подмосковья — люди смогут пользоваться возможностью бесплатной пересадки с МЦД на метро и МЦК, а также платить за проезд фиксированную стоимость в зависимости от зоны.

Кроме того, новые поезда, которые будут курсировать каждые пять-шесть минут в час пик значительно улучшат ситуацию с трафиком — они смогут дополнительно перевозить до 900 тысяч человек.