МЦД перевезли 513 тысяч человек в понедельник. Это рекорд с момента их запуска

В понедельник, 25 ноября, первые два Московских центральных диаметра перевезли рекордные 513 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК»(ЦППК).

В пресс-службе отметили, что в пятый день работы Московские центральные диаметры перевезли рекордные 513 тысяч пассажиров — это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели.

«Это самый высокий показатель с момента запуска. При этом МЦД-1 „Белорусско-Савеловский“ перевез 242 тысячи человек, а МЦД-2 „Курско-Рижский“ воспользовались 271 тысяча человек», — говорится в сообщении.

В ЦППК подчеркнули, что поезда следовали весь день со 100% выполнением графика. Всего же за пять дней Московские центральные диаметры перевезли более двух миллионов пассажиров.

Поезда МЦД курсируют с 5:30 до 1:00 без дневных окон. С 25 ноября по 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным. Пассажирам нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будет работать контроль. Турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО «ЦППК».

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 «Курско-Рижский» — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок — до 27.

Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в год, общественный транспорт станет доступнее для более четыре миллионов жителей Москвы и Московской области. Благодаря новой тарифной системе пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 смогут сэкономить на оплате проезда до 7 миллиардов рублей в год.