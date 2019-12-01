МЦД бьет рекорды. Центральные диаметры перевезли миллионы пассажиров за 10 дней

В столице подвели итоги работы Московских центральных диаметров за первые 10 дней. За это время МЦД смогли воспользоваться миллионы пассажиров. Об этом телеканалу «360» рассказала руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Анна Лапушкина.

Сегодня абсолютно очевиден факт: у проекта МЦД большое будущее. В среднем, на любом пригородном направлении в неделю пассажиропоток может вырасти на 0,2-0,3%.

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«Мы можем сказать с уверенностью, что интерес к МЦД у пассажиров велик. Потому, что каждый день мы видим прирост к пассажиропотоку, который был неделю назад, еще до существования МЦД. И этот прирост составляет 8-9%. Так обычно пассажиропоток, ни на каком пригородном направлении, не растет», — сказала Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД.

Пассажиры, успевшие воспользоваться диаметрами, отмечают ощутимо возросший комфорт передвижения. В поездах всегда тепло благодаря современным системам тепловых завес, а воздух — обеззараживается ультрафиолетом. В поездах «Иволга» — около 12 тысяч разъемов для зарядки телефонов, планшетов и прочих гаджетов. А временные интервалы поездов и вовсе — главное достижение.

Источник фото: телеканал «360»

Транспортное поведение пассажиров меняется на глазах. Люди начали строить новые маршруты. Если раньше зачастую пассажиры доезжали до первой пересадочной станции в черте города, то теперь они используют новую логику. Благодаря МЦД многим удается добраться до тех станций, которые им действительно удобны.

«Благодаря этому разгружаются наиболее загруженные перегоны метро. Это те участки линий, где было наименее свободно в вагонах в часы пик. Это: «Киевская», «Парк Победы», «Кутузовская», «Фили», — сказала Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД.

Источник фото: телеканал «360»

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Московские центральные диаметры — это, прежде всего, новая, современная логистика передвижения. Транспортная сеть связывает столицу и область, благодаря этому многие пассажиры уже сейчас заметили реальную экономию времени.

Оставить свои комментарии и пожелания по работе диаметров пассажиры могут на официальном сайте Московского метрополитена в разделе МЦД или, обратившись к сотрудникам, которые дежурят на каждой станции. Они помогут любым вопросом, в том числе, расскажут про активацию карты «Тройка». Сделать это можно в кассе, на автоматах по продаже билетов, либо через мобильное приложение, если используете билет «Кошелек».

Источник фото: телеканал «360»

«Мы добавили дополнительные вагоны в поездах на МЦД-2. А с завтрашнего дня такие дополнительные вагоны появятся и на МЦД-1. Благодаря этому, совокупно мы создали более миллиона дополнительных пассажирских мест в сутки», — сказала Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД.

Источник фото: телеканал «360»

Прошло всего 10 дней работы центральных диаметров. Однако даже за это время перемещаться с помощью МЦД стало еще комфортнее. Проезд на МЦД до 8 декабря включительно будет бесплатным. Турникеты и валидаторы временно отключены. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также бесплатный в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых работает контроль.