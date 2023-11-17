Подмосковье 17 ноября 2023, 17:43 МЦД-3 запустили в Подмосковье три месяца назад. Что изменилось с открытием нового сквозного маршрута Маршруты МЦД-3 в Подмосковье снизили нагрузку на автомагистрали и метро Автор фото: Антон Чернов

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Движение по МЦД-3, соединившему Зеленоград и Раменское, открыли в конце августа. Сквозной маршрут, проходящий по Москве и Подмосковью, за три месяца помог снизить нагрузку на метро и автомагистрали. Вместе со скоростью движения вырос и комфорт пассажиров: в часы пик интервалы ожидания сократились, а стоимость проезда стала вдвое меньше.

Ежедневно МЦД-3 пользуются около 390 тысяч человек. Длина диаметра составляет 85 километров, а время в пути от Зеленограда до Раменского занимает 111 минут. В часы пик поезда ходят каждые пять-шесть минут, пассажиры едут в комфортном вагоне и главное — без пробок.

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Всего на маршруте 38 станций, на 14 из них можно сделать пересадки на метро, МЦК или пригородные железнодорожные направления. Благодаря запуску МЦД-3 интенсивность движения электричек на радиальных участках по Казанскому и Ленинградскому направлению выросла в 1,5 раза.

Для удобства пассажиров работают три тарифные зоны по аналогии с действующими диаметрами: «Центральная» (50 рублей), «Пригород» (65 рублей) и «Дальняя» (от 65 до 95 рублей). Оплатить проезд можно по карте «Тройка».

Автор фото: Антон Чернов

Наряду с другими составами на маршруте ходят новейшие отечественные «Иволги 3.0.» — поезда, не уступающие зарубежным аналогам.

На МЦД-3 курсируют «Иволги 3.0» с новым дизайном и зарядками для самокатов — они еще быстрее предыдущих версий. Андрей Воробьев

Благоустройство платформ и станций

Больше половины станций МЦД-3 — 21 из 41 — находится в Подмосковье. Все платформы, куда пребывают поезда, и сами станции масштабно преобразили.

Специалисты привели в порядок пешеходные дорожки, автомобильные стоянки, установили фонари и озеленили территории вблизи станций.

К открытию МЦД-3 в Подмосковье отремонтировали 13 километров дорог и более 18 тысяч пешеходных переходов. Для пассажиров создали комфортные зоны ожидания. Ообновили системы освещения и оборудовали новые остановочные пункты.

Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов Фото: Антон Чернов

Жители и гости Подмосковья могут доехать до МЦД-3 и на общественном транспорте. С полным списком маршрутов, курсирующих до станций, можно ознакомиться на сайте.

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