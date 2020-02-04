МЦД-3 откроется в начале 2021 года. Он сделает общественный транспорт еще удобнее

85 километров, 43 станции и до 40% сэкономленного времени — это конкретные цифры Ленинградско-Казанского диаметра. МЦД-3 планируется к запуску уже через год. «360» разобрался, чего ждать от нового пассажирского пути.

Источник фото: Фотобанк Московской области

Третий диаметр протянется от Зеленограда до Раменского. Также доступ к магистральным видам транспорта получат жители Химок, Жуковского и Люберец — почти 700 тысяч человек.

Как это работает, можно посмотреть на примере двух уже действующих диаметров: Белорусско-Савеловское и Курско-Рижское направления запустили в ноябре 2019 года. Тактовое движение поездов, обновленный подвижной состав, удобные тарифы и оплата позволили МЦД стать полноценной альтернативой метро. За первый месяц работы Московских центральных диаметров удалось разгрузить около 20 станций столичной подземки.

За два месяца работы Д-1 и Д-2 по обеим линиям пассажиры совершили свыше 24 миллионов поездок. Сейчас приток вырос уже на 14%, в будни по двум диаметрам совершаются более 550 тысяч поездок. Благодаря выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро, со дня введения платного режима проезда на МЦД пассажирам первых двух диаметров уже удалось сэкономить 205 миллионов рублей на проезде.

Источник фото: Фотобанк Московской области

До сих пор продолжается сбор пожеланий и предложений пассажиров об улучшении работы МЦД. По просьбам пассажиров на станциях диаметров уже после запуска было установлено свыше 5 тысяч дополнительных элементов навигации, заменена нумерация путей и изменена высота пассажирской платформы на Белорусском вокзале.

Пожелания пассажиров будут учитываться и при строительстве третьего диаметра. Например, чтобы упростить путешествие через город, пересесть на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги можно будет на 14 станциях МЦД. Предположительно, это позволит разгрузить северный участок Люблинско-Дмитровской линии на 15%, северный участок Замоскворецкой линии на 4% и на 8% должны разгрузиться восточный участок Таганско-Краснопресненской линии и северный участок Калужско-Рижской линии.

Расписание движения остается привычным: поезда будут курсировать с 5:30 до часа ночи с пятиминутным интервалом в часы пик. Третья линия МЦД откроется в начале 2021 года.