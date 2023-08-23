Подмосковье 23 августа 2023, 15:33 МЦД-3 облегчит транспортное сообщение в строящихся ЖК в Подмосковье Застройщик ГК ФСК

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Запуск МЦД-3 улучшило транспортную доступность для жителей трех строящихся ЖК. Речь идет о «1-й Лермонтовский», «1-й Ленинградский» и «1-й Шереметьевский», сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Владельцам квартир в этих многоэтажках станет удобнее добираться до центра Москвы.

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«Новая ветка диаметра связывает Зеленоградский округ столицы с городом Раменское и пересекается с 14 станциями метрополитена, МЦК и станциями электричек. В часы пик поезда будут ходить каждые пять-шесть минут, в остальное время — каждые 10 минут», — уточнили в министерстве.

Рядом с ЖК «1-й Лермонтовским» находится станция Люберцы, с ЖК «1-й Шереметьевский» — Подрезково, с ЖК «1-й Ленинградский» — Молжаниново.

В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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